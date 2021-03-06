Глава ДНР заподозрил Украину в подготовке новых военных действий в Донбассе Фото: REUTERS

Все признаки указывают на то, что власти Украины готовятся возобновить военные действия в Донбассе. Об этом в субботу, 6 марта, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он указал, что, по данным разведки самопровозглашенной республики, на линии соприкосновения были замечены иностранные советники и инструкторы, которые в настоящее время готовят диверсионные группы. Кроме того, украинские власти блокируют все договоренности в любых переговорных подгруппах.

- Это очередной признак, что они готовятся к новому наступлению, - отметил Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Глава ДНР добавил, что Киев также препятствует прохождению через линию соприкосновения международных гуманитарных конвоев, включая конвой международного комитета Красного Креста.

Ранее замглавы комитета российской Госдумы Константин Затулин прокомментировал угрозы бывшего президента Украины Леонида Кравчука в адрес России. Российский депутат отметил, что власти Украины готовят военную провокацию, чтобы заставить Донбасс капитулировать.

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