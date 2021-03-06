Европарламент призвал использовать «Северный поток — 2» для давления на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза должны использовать проект «Северный поток — 2» в качестве инструмента давления на Россию. Такое заявление сделал глава крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер в интервью изданию Spiegel в субботу, 6 марта.

Политик заявил, что российской трубопровод «не в европейских интересах» и призвал Евросоюз использовать его как «рычаг» во внешней политике, поскольку Германия не намерена останавливать реализацию проекта.

- «Северный поток — 2» экономически стабилизирует российскую систему, которая действует в огромной степени против Евросоюза и его стран-членов. Если власти России не вернутся к партнерскому сотрудничеству, то газопровод не сможет работать в полной мере. Следует увязать эксплуатацию газопровода с дальнейшим поведением Москвы, - сказал Манфред Вебер.

Он призвал Евросоюз вести себя более уверенно во внешней политике и «отказаться от наивности» в отношениях с Москвой.

Между тем Россия неоднократно говорила, что «Северный поток — 2» является экономически выгодным для Европы проектов. Канцлер Германии Ангела Меркель подтверждала неизменность позиции ФРГ по данному вопросу.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия готова обсуждать с ЕС все накопившиеся проблемы, однако каркас отношений ранее был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя.