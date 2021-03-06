Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Валентина Курбатова Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего писателя и литературного критика Валентина Курбатова. Телеграмму главы государства опубликовали в субботу, 6 марта, на официальном сайте Кремля.

- Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Валентина Яковлевича. Он был талантливым, неординарным и очень ярким человеком, который посвятил свою жизни сбережению и развитию лучших традиций нашей литературы. Он навсегда останется в нашей памяти, - говорится в телеграмме.

Владимир Путин отметил, что Валентина Курбатова многое сделал для изучения творческого наследия отечественных писателей, а также проводил серьезную общественную работу и подавал пример просветительства, подвижничества и истинного служения культуре страны.

Как сообщал сайт kp.ru, писатель Валентин Курбатов умер сегодня на 81-м году жизни. По словам советника президента по культуре Владимира Толстого, причиной смерти литературного критика могут стать тромб.