Россиянки назвали самый бесполезный подарок на 8 Марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самым желанным и одновременно самым бесполезным подарком на Международный женский день 8 Марта жительницы России считают цветы. Об этом свидетельствуют данные опроса 1,6 тысячи женщин в стране, которые провели специалисты Superjob.

Получить цветы в подарок хотели бы примерно 22% опрошенных россиянок, при этом 15% сообщили, что считают такой подарок абсолютно бесполезным. Недовольны жительницы страны, как правило, либо самим букетом, либо неразумной тратой денег.

Еще 5% респонденток считают бесполезными подарками кастрюли, кружки и сковородки, 4% в этот список включили гели для душа, шампуни, сладости и дешевую косметику или парфюмерию. 3% опрошенных не хотели бы получить в подарок на 8 Марта свечи, вазы, брелоки и другие сувениры. В перечень бесполезных подарком также вошли бытовая техника, тапочки, игрушки, полотенца и кухонные фартуки. При этом каждая третья участница исследования сообщила, что не получала бесполезных подарков, пишет издание РБК.

7% опрошенных дам хотели бы, чтобы на 8 Марта им подарили парфюмерию или косметику, еще 6% - деньги и смартфоны. В список желаемых подарков вошли внимание, забота и любовь.

Как писал сайт kp.ru, по данным опроса Яндекс.Маркета, самыми популярными подарками женщинам на 8 марта стали косметика и парфюмерия, а также цветы и конфеты. На День защитника Отечества 23 февраля мужчинам чаще всего дарят парфюмерию, уходовую косметику, одежду, аксессуары, алкоголь и инструменты.