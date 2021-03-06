Французский биатлонист Симон Дестье победил в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский спортсмен Симон Дестье победил в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место в субботу, 6 марта. Биатлонист пробежал дистанцию за 22 минуты 58 секунд, при этом не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира занял шведский спортсмен Себастьян Самуэльссон, он отстал от лидера на 2,4 секунды и также не допустил промахов. Третьим пришел к финишу немецкий биатлонист Арнд Пайффер с отставанием в 4,4 секунды, который также отстрелялся чисто.

Из российских спортсменов лучшим оказался Эдуард Латыпов, занявший в спринте десятое место. Саид Каримулла Халили пришел к финишу 16-м, Александр Логинов занял 23-е место, Матвей Елисеев – 34-е, Евгений Гараничев – 36-е, а Кирилл Стрельцов – 62-е.