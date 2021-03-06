Доктор Мясников рассказал о своей болезни и дал совет россиянам Фото: Иван ПРОХОРОВ

Известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что заболел опоясывающим герпесом. Об этом врач сообщил в субботу, 6 марта, на своей странице в социальной сети Instagram.

Доктор сообщил, что почти неделю его беспокоила сильная ломящая боль в правои лопатке, в том числе по ночам, а также ломота и несвойственная для Мясникова усталость.

- А ночью — здрасьте, высыпало! Герпес зостер! Всех учу: после 60 необходима ревакцинация от этой болезни. А постольку про себя считаю, что мне всё 30, то пропустил. Этот вирус, раз попав в организм, остае тся в нем на всю оставшуюся жизнь. С возрастом иммунитет к вирусу размывается и вирус просыпается, а потом вызывает другую болезнь - опоясывающий лишаи .

Александр Мясников призвал россиян «не уподобляться себе» и не забывать о необходимых людям в возрасте вакцинах от таких заболеваний, как пневмококк, грипп, герпес зостер, столбняк, гепатит Б и новая коронавирусная инфекция.

Доктор также поблагодарил своих подписчиков за беспокойство и пообещал, что «разговор» с болезнью у него будет коротким.