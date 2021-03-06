Александр Большунов примет участие в марафоне на чемпионате мира в Германии Фото: REUTERS

Тренерский штаб российской сборной по лыжным гонкам назвал состав на заключительную гонку чемпионата мира в Германии. В список спортсменов, который выйдет на старт, вошел и Александр Большунов. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, агентство ТАСС, ссылаясь на слова старшего тренера сборной РФ Юрия Бородавко.

В это воскресенье, 7 марта, в немецком Оберстдорфе в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта пройдет заключительная гонка. Сильнейшего спортсмена определять в масс-старте на пятьдесят километров классическим стилем.

- В этой гонке примут участие российские спортсмены Большунов, Червоткин, Белов и Семиков. Надеемся на успешное выступление, однако это будет зависеть от множества факторов. Если все пойдет хорошо, то будет, как нужно. По самочувствию ни у кого проблем нет, все в порядке, - сообщил Юрий Бородавко.

Перед заключительным днем соревнований на счету российской сборной одна золотая, две серебряных и одна бронзовая медали.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, принеся российской команде первую медаль на чемпионате мира в ФРГ. Спортсмен в первый раз за свою карьеру стал чемпионом мира.