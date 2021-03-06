Умер xatab, известный автор репаков видеоигр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер один из самых известных авторов репаков пиратских версий видеоигр, известный в сети как xatab. Сообщения о его смерти появилось в эту субботу, 6 марта, в сообществе любителей видеоигр «Xatab RePack» в социальной сети «ВКонтакте».

- С глубочайшей скорбью сообщаем, что сегодня ушел из жизни известный автор высоко ценимых игровых репаков xatab. Трудно выразить словами горечь потери этого замечательного человека. Многих вдохновляли его энтузиазм и великодушие. Даже обострения серьезной болезни не могли оторвать его от дела. «Ребята ведь ждут!» - писал он. Мы навсегда запомнил его и всегда будем ценить этот труд, - говорится в сообщении.

Отмечается, что xatab умер из-за осложнений от вирусной пневмонии, которая развилась на фоне тяжелой хронической обструктивной болезни легких. Администрация сообщества сообщила, что не имеет права предоставить более полную информацию касательно его смерти.

В сообщении паблика также говорится, что у xatab не было наследников, поэтому новых репаков от этого бренда больше никогда не будет.

Сайт Zone of Games утверждает, что настоящее имя xatab — Радик Низамов. По данным некоторых СМИ, ему было 60 лет.