Доктор Комаровский назвал Украину «слаборазвитой» страной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону на YouTube-канале раскритиковал уровень жизни на Украине, поспорив с телеведущим.

- Разве мы развитая страна? Мы были развитая страна, мы были. Запускали ракеты в космос, имели атомное оружие. У нас были лучшие силы, - заявил врач.

Дмитрий Гордон с его мнением не согласился и шутливо назвал телеведущего «ватником». В ответ Евгений Комаровский отметил, что Украины потеряла и разрушила все, что осталось ей в наследство от СССР, однако продолжает «понтоваться» перед другими государствами.

Доктор Комаровский также сравнил уровень жизни на Украине с Индией, отметил успехи южноазиатской страны, в том числе в области промышленности, ракетостроения, IT и здравоохранения. Телеведущий напомнил, что Индия производит 65% вакцин всего мира.