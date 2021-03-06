Сенат США одобрил пакет мер поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенат американского Конгресса сегодня одобрил пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 триллиона долларов. Трансляция заседания в субботу, 6 марта, велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Пакет базируется на предложенной президентом Штатов Джозефом Байденом программе по преодолению экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции. Поддержали проект закона 50 законодателей, против высказались 49. Поправки на голосование в основном выносили республиканцы, но большинство их них отклонили. Теперь пакет предстоит вновь одобрить Палате представителей Конгресса, после чего его должен подписать глава государства.

В ходе предыдущего одобрения документа Палатой представителей Конгресса США из текста было исключено повышение минимальной заработной платы и внесены другие изменения. Так была принята поправка по выплатам для потерявших работу американцев – размер дотаций каждую неделю составит 300 долларов.

Пакет мер поддержки экономики США предусматривает выделение около 400 миллиардов долларов непосредственно на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции. Еще примерно триллион долларов должны направить на оказание помощи жителя страны, остальное - на стимулирование экономической деятельности.