Михаил Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом рассмотрение заявки на включение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в список одобренных организацией лекарств для использования при ЧС, а также применение препарата. О видеозвонке министра говорится в субботу, 6 марта, на официальном сайте Минздрава РФ.

Во время беседы была затронута тема противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе вопрос вакцинации населения от заболевания.

- В настоящее время вакцину «Спутник V» получили уже миллионы граждан. Разработанный центром имени Гамалеи препарат формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к коронавирусу и не имеет серьезных побочных эффектов. По сути, вакцина стала мировым бестселлером, - отметил Михаил Мурашко.

Еще одной темой разговора стало обсуждение проектов российского Минздрава по укреплению здоровья жителей страны и повышению доступности медицинской помощи. Глава ВОЗ высоко оценил усилия России по внедрению цифровых технологий в здравоохранение, что значительно облегчает взаимодействие пациента с медиками и повышает эффективность наблюдения.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила сегодня, ситуация с пандемией коронавируса в РФ постепенно улучшается.