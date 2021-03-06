Верующие на Кипре протестуют против песни "Дьявол" для Евровидения Фото: REUTERS

На Кипре организация "Православная молодежь Кипра" устроила акцию протеста против песни "Дьявол"(El Diablo), которая будет представлена от государства на международном песенном конкурсе "Евровидение".

Участники акции начали собираться у телерадиовещательной корпорации CyBC (RIK), сообщает сайт газеты "Филелефтерос". В пикете приняли участие не только молодые люди, но и граждане старшего возраста. У многих протестующих в руках были плакаты с надписями "Мы любим Христа", "Мы протестуем мирно, нет дьяволу", а также кресты и иконы.