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Елизавета II впервые лишится личных королевских лайнеров

Она сможет пользоваться самолетом премьера страны
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Елизавета II впервые лишится личных королевских лайнеров

Елизавета II впервые лишится личных королевских лайнеров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Великобритании Елизавета II будет вынуждена пользоваться самолетом премьер-министра страны Airbus A330s Voyager. Это связано с тем, что глава государства впервые лишится сразу четырех лайнера BAe 146.

Отмечается, что королевские воздушные судна будут выведены из эксплуатации. Теперь в состав 32-й эскадрильи, которая осуществляет авиаперевозку Елизаветы II и всех высокопоставленных членов монаршей семьи и базируется в окрестностях Лондона, будет входить только вертолет AW 109. Об этом сообщает газета Daily Mail.