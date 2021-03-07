На сайте Минобороны РФ появился раздел "Героини великой Победы". Фото: скрин с сайта Минобороны РФ

На официальном сайте Министерства обороны РФ в преддверии Международного женского дня появился новый раздел "Героини великой Победы".

Там рассказывается о подвигах женщин, которые участвовали в Великой Отечественной войне и внесли свой вклад в победу. В разделе опубликованы фотографии девушек и женщин, документы из фондов центрального архива Минобороны РФ и информация об их деятельности в военные годы. Там же есть и наградные материалы, страницы фронтовых газет, доклады и приказы командования.