Четыре человека пострадали в ДТП в центре Москвы. Фото: дептранс

В центре Москвы на Смоленском бульваре, 19с1 произошло серьезное ДТП: машина столкнулась с неисправным автомобилем. В результате столкновения, по предварительной информации, пострадали четыре человека.

Как сообщили в Дептрансе, на данный момент на месте происшествия работают оперативные службы города.

- Заняты четыре полосы внешней стороны Садового кольца, движение осуществляется по одной полосе, - говорится в сообщении ведомства в Телеграм.