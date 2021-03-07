Россияне с 7 марта смогут внести допсведения в трудовую книжку

В России с 7 марта 2021 года вступает в силу новый закон. Он дает гражданам возможность обращаться с заявлением в Пенсионный фонд России для включения дополнительных сведений в электронные трудовые книжки.

Отмечается, что туда также можно будет внести данные обо всем стаже.

- Теперь для граждан на законодательном уровне предусмотрена возможность обратиться в органы ПФР для включения в свой индивидуальный лицевой счет всех данных о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке, - пояснили "Российской газете" в Минтруде.