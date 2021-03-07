Экс-помощника президента Абхазии обвинили в незаконном хранении оружия

Бывшего помощника президента Абхазии Ахре Авидзбе, задержанного 4 марта в Сухуме, обвиняют в незаконном хранении оружия. Об этом журналистам сообщила его адвокат Инга Габилая после встречи со своим подзащитным в здании Службы государственной безопасности республики.

- Нам показали постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии - "незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору", - объяснила защитник.

По версии следствия, кроме Авидзбе, к преступлению причастны еще пять человек. Все они с Донецкой республики. Санкция статьи, обвинение по которой предъявлено экс-помощнику президента Абхазии, предусматривает от двух до шести лет лишения свободы, пишет ТАСС.