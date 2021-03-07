В Израиле переходят к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19 Фото: REUTERS

Власти Израиля утвердили переход к третьему этапу выхода из карантина, введенного ранее из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Теперь с соблюдением определенных норм разрешается работа ресторанов, банкетных залов, театров и стадионов с определенными. В помещениях общепита будут обслуживать только клиентов, у которых есть сертификат о вакцинации. Что касается открытых площадок, то количество гостей не должно превышать 100 человек, а между столами должно быть меньше двух метров расстояния.