Лента "Девочки" получила кинопремию "Гойя" в номинации "Лучший фильм" Фото: REUTERS

Испанская кинопремия "Гойя" в категории "Лучший фильм" досталась ленте "Девочки" (Las ninas) режиссера Пилар Паломеро. Об этом было объявлено на церемонии вручения наград.

Картина представляет собой приключенческую драму, которая раскрывает историю 11-летней девочки Селии, учащейся в школе при монастыре. Стоит отметить, что эта работа была номинирована в девяти категориях.

Тем временем, исполнитель главной роли в фильме "Три метра над уровнем неба" Марио Касас признан лучшим актером , а лучшей актрисой по мнению жюри стала Патрисию Лопес Арнаис. Премия лучший режиссер досталась Сальвадору Кальво за драму "Аду".