Последние новости на утро 7 марта 2021: Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии

Важные новости утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 7 марта 2021 года. Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал о том, как россияне могут повлиять на размер своей пенсии и увеличить ее. По мнению экономиста, величина пенсии будет зависеть от числа коэффициентов на лицевом счете в ПФР. Важное условие - размер заработка. Чем он выше, тем больше начисляют коэффициентов. Однако при расчете стажа есть определенные льготы: женщины, находившиеся в отпуске по уходу за детьми, получают за 1,5 года декрета за первого ребенка 2,7 коэффициента, за второго - 5,4, за третьего - 8,1. Льготу имеет один из родителей, ухаживающий за ребенком-инвалидом - 1,8 коэффициента за год.

В России 7 марта 2021 года вступил в силу закон, запрещающий водителям и кондукторам общественного транспорта принудительно высаживать детей-безбилетников. Речь идет о детях младше 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.

Испанская кинопремия "Гойя" в категории "Лучший фильм" досталась ленте "Девочки" (Las ninas) режиссера Пилар Паломеро. Тем временем, Марио Касас признан лучшим актером , а лучшей актрисой, по мнению жюри, стала Патрисия Лопес Арнаис. Премия лучший режиссер досталась Сальвадору Кальво за драму "Аду".

В России с 7 марта 2021 года вступает в силу новый закон, позволяющий гражданам обращаться с заявлением в ПФР для включения дополнительных сведений в электронные трудовые книжки. В частности, туда можно будет внести данные обо всем стаже.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак рассказал об одном из возможных сценариев войны между Россией и НАТО за Калининград. По предположению военного, может произойти "блокирование переброски натовских подразделений по суше, морю и воздуху на территорию стран Балтии".

Российские врачи в середине этой весны ожидают рост числа заболевших коронавирусом. Это связано как с сезонной заболеваемостью граждан, так и с фактором снижения иммунитета у людей, которые в самом начале пандемии переболели в легкой и бессимптомной формах.

Врач-гематолог Юлия Ненашева объяснила связь группы крови и развития рака. Так, у пациентов со второй группой крови рак желудка встречается на 20% чаще. Среди пациентов со второй и четвертой группой чаще встречается рак поджелудочной железы. А обладатели первой в целом менее предрасположены к онкологии.