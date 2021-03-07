Погода в Москве на 7 марта 2021: количество осадков приблизится к рекорду

Погода в Москве на 7 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 7 марта, в Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как уточнил специалист, в столице и области выпадет до девяти миллиметров осадков, что составляет примерно четверть месячной нормы.

«Это очень много, потому что март - самый сухой месяц, норма осадков 34 миллиметра», - приводит ТАСС слова синоптика, который отметил, что количество осадков в этот день может побить рекорд, что составляет 8,1 миллиметра.

Вильфанд также рассказал, что 8 марта также является одним из самых сухих дней. Максимальное количество осадков в этот день составляло 6,6 миллиметра. Такое количество выпадало в 1893 году. «Выходит, 8 марта природа скупа на осадки и благосклонна к людям», — добавил он.

Напомним, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что 7 марта в Москве атмосферное давление «рухнет на самое барическое дном» - 729 миллиметров ртутного столба.