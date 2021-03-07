Bloomberg: более 60 тысяч компаний взломали из-за уязвимости в ПО Microsoft Фото: REUTERS

Не менее 60 тысяч компаний по всему миру взломали из-за уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, занимавший ранее высокую должность в правительстве США, предполагаемые хакеры пытаются заразить как можно больше компьютеров прежде, чем Microsoft сможет обезопасить всех своих клиентов. По данным издания, число жертв кибератак продолжит расти, а сам инцидент можно будет оценить как мировой кризис в сфере кибербезопасности.

Представитель американских властей сообщил изданию, что на всех уровнях правительства США принимаются меры для «оценки и устранения последствий» действий киберпреступников.

«Угроза сохраняется и развивается, и мы призываем операторов интернет-сетей относиться к ней со всей серьезностью», - приводит издание заявление неназванного представителя Белого дома.

По данным газеты The Washington Post, американские власти планируют создать кибергруппу для определения масштабов взлома сетей американских организаций через программное обеспечение Exchange Server корпорации Microsoft. По их предположению за атакой стоят хакеры из Китая.