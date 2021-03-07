Постпред РФ в Вене сообщил об интересе дипломатов к российским вакцинам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что многие члены дипломатического корпуса в австрийской столице и международных организаций выражают заинтересованность в вакцинации от коронавирусной инфекции российскими препаратами.

«Многие коллеги из дипломатического корпуса в Вене, а также из местных международных организаций выразили заинтересованность в вакцинации российскими вакцинами», - написал дипломат в своём Twitter.

Ульянов уточнил, что работа в данном направлении ведётся, однако займёт не меньше месяца. Как он отметил, частично это будет зависеть от европейских властей.

Напомним, по количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса. Накануне в Евросоюзе началась экспертиза российской вакцины «Спутник V». Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили о росте интереса к препарату в Европе. Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко, некоторые страны готовы использовать национальную сертификацию.