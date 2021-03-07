IT-специалист рассказал о «запретных» темах для поиска в сети Фото: REUTERS

Многие поисковые запросы пользователей не несут никаких рисков, но существуют и «запретные» темы. Об этом рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Специалист отметил, что есть очевидно «неправильные» запросы, такие как наркотики, террористическая деятельность или детская порнография. Однако он также назвал неочевидные запретные темы, среди которых скачивание пиратских фильмов и покупка ценных бумаг на фондовом рынке.

«Сам по себе поиск даже по запретным темам не является преступлением, но последующее скачивание информации и ее использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс. Вопрос будет лежать в плоскости намерений пользователя и трактования закона», – приводит Прайм слова эксперта.

Как отметил Мясоедов, спецслужбы периодически следят за действиями пользователей в сети, и зачастую именно история поиска может стать предметом для подозрений о преступных намерениях.

Эксперт рассказал, что были случаи, когда покупку ценных бумаг на фондовом рынке признавали инсайдерской - нелегальной – торговой сделкой на основании истории поиска на компьютере финансиста.

«Поэтому острых и нелегальных тем, даже в рамках обычного любопытства, лучше избегать», - заявил он.