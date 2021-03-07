Ректор РАНХиГС назвал условия для роста зарплат в 2021 году Фото: REUTERS

Постепенное увеличение уровня заработной платы, а также восстановление занятости в России в текущем году возможно при условии благополучного развития ситуации в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.

«Рост зарплат статистически наблюдался и в 2020 году, хотя и небольшой. Он, скорее всего, продолжится, хотя многое будет зависеть от неэкономических обстоятельств», - сказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

Мау уточнил, что при таком условие к докризисным 4,7 процента может вернуться и уровень безработицы в России.

Ректор РАНХиГС также отметил, что в стране, в отличие от многих развитых государств, нет проблемы безработицы среди молодежи. По его мнению, из-за таких демографических особенностей российского общества представители молодого поколения остаются востребованы на рынке труда.