Ректор РАНХиГС назвал условия для роста зарплат в 2021 году
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Постепенное увеличение уровня заработной платы, а также восстановление занятости в России в текущем году возможно при условии благополучного развития ситуации в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.
«Рост зарплат статистически наблюдался и в 2020 году, хотя и небольшой. Он, скорее всего, продолжится, хотя многое будет зависеть от неэкономических обстоятельств», - сказал эксперт в беседе с «Российской газетой».
Мау уточнил, что при таком условие к докризисным 4,7 процента может вернуться и уровень безработицы в России.
Ректор РАНХиГС также отметил, что в стране, в отличие от многих развитых государств, нет проблемы безработицы среди молодежи. По его мнению, из-за таких демографических особенностей российского общества представители молодого поколения остаются востребованы на рынке труда.