Товарооборот России и Китая в январе-феврале 2021 года вырос на 8,5% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Товарооборот между Россией и Китаем за первые два месяца текущего года увеличился на 8,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило в воскресенье, 7 марта, Главное таможенное управление КНР.

Как передает китайское ведомство, оборот товаров между двумя странами в январе-феврале 2021 года был осуществлен на сумму 68,62 млрд долларов. В то время как по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем сократился на 2,9 процента и за весь году составил 107,76 млрд долларов.

Согласно опубликованным данных, китайский экспорт в Россию за январь-февраль 2021 года вырос на 48 процентов, до 8,92 млрд долларов, однако российский экспорт в Китай сократился на 12,6 процентов, до 9,86 млрд долларов.

Кроме того, несмотря на все политические проблемы товарооборот Китая и США за первые два месяца текущего года вырос в годовом исчислении на 81,3 процента, и составил 109,79 млрд долларов. Китайский экспорт в Штаты вырос на 87,3 процента, до 80,53 млрд долларов, а импорт американской продукции увеличился на 66,4 процента, до 29,267 млрд долларов.