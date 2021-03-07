Петр Ян детально рассказал про запрещенный удар в бою против Стерлинга и слова из своего угла

Петр Ян - больше не чемпион UFC. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский боец Петр Ян впервые высказался об итоге своего боя против Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259. Он вспомнил, что происходило в тот момент в четвертом раунде. Ян нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован, лишившись чемпионского пояса.

- Я смотрел на его руки, знал про правила. Я даже не понял, что говорили из угла. Был сфокусирован на его руках, не увидел, что он сидит на коленях, думал, что он сидит на корточках.

Для Петра Яна такой исход поединка оказался шокирующим. О чем он сам сказал после завершения схватки:

- Я не сразу понял, что это нелегальный удар, - приводит слова Петра Яна ТАСС.

Ян сказал, что для него наказание за запрещенный удар будет очень жестким. Он не сможет рассчитывать на часть премиальных средств по итогам этой схватки:

- Меня лишили всего, процентов от платных трансляций, титула, всего, - сказал он ТАСС.

И Ян уже успел извиниться публично перед своим соперником, которому нанес неверный удар по ходу поединка.

- Я приношу свои извинения и желаю скорейшего восстановления Алджамейну. Я не хотел наносить этот запрещённый удар, я совершил большую ошибку и поплатился за неё, - ранее написал в Твиттере Петр Ян.

Но вместе с тем, россиянин сказал прямо - готов еще раз сразиться с американцем Стерлингом:

- Я хотел бы провести реванш. Но это зависит от руководства UFC, - прямо сказал Петр Ян после завершения встречи в интервью ТАСС.

Напомним, что ранее сам Стерлинг в официальном интервью, говоря об исходе встречи, не смог сдержать эмоций и попросту разрыдался. Сказав при этом - это не тот исход боя, которого он ожидал.

Теперь статистика Петра Яна в смешанных единоборствах - 15 побед и 2 поражения. При этом, его серия из семи побед подряд в UFC прервалась. Соперник же поправил свою статистику - 20 победа при 3 поражениях.