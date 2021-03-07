Гендиректор Pfizer не смог попасть в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса Фото: REUTERS

Альберт Бурле, генеральный директор фармацевтической компании Pfizer, которая производит вакцины от коронавируса, не смог попасть в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID-19.

Как передает The Jerusalem Post, Бурле уточнил, что ранее ему сделали первый укол, но срок для повторной вакцинации еще не наступил. Глава Pfizer признался, что не прививался раньше, чтобы вакцина досталась «тому, кто нуждается в ней больше». В связи со сложившейся ситуацией Бурле пришлось перенести запланированный визит в Израиль на несколько дней.

Ранее в Израиле усомнились в заявленной эффективности вакцины компании Pfizer. Согласно данным, который привел координатор национальной программы по борьбе с COVID-19 профессор Нахман Аш, более 12,4 тысячи израильтян заразились коронавирусной инфекцией после того, как получили первую дозу вакцины. При этом есть как минимум 69 заболевших, которые получили второй укол.