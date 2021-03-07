В Японии зафиксирован второй случай анафилаксии после вакцинации Pfizer Фото: REUTERS

В Японии зафиксировали второй случай анафилаксии после прививки против коронавирусной инфекции вакциной от американской компании Pfizer. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Как уточняют в ведомстве, инцидент произошел с женщиной в возрасте от 20 до 30 лет. В течение 25 минут после введения препарата у нее начался кашель, поднялась температура и упало давление, а также появились сложности с дыханием и зуд. Пациентки дали лекарства, после чего эти симптомы сошли на нет.

В министерстве сообщили, что у женщины «не значатся сопутствующие заболевания», которые могли бы стать причиной аллергической реакции, предположив. Отмечается возможная прямая связь между вакцинацией и реакцией на нее.

Первый случай анафилаксии после инъекции препаратом Pfizer зафиксировали в Японии в мнившую пятницу, 5 марта. Тогда реакция проявилась у женщины в возрасте от 30 до 40 лет, которая страдала астмой.