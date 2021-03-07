Минобороны РФ: Россия и Беларусь проведут совместные тактические учения в марте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии проведут совместные тактические учения на территории двух государств в марте текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ в воскресенье, 7 марта.

Как уточнили в военном ведомстве, первые совместные миротворческие учения состоятся в период с 9 по 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области. В учениях будет задействовано более 400 российских военных и около 100 единиц боевой и спецтехники, а с белорусской стороны будет более 80 военнослужащих.

В тактических учениях также задействуют два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

Вторые российско-белорусские учения состоятся с 15 по 27 марта на полигоне Осиповичский в Минской области. Со стороны России участие примет около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантные войск, от ВС Белоруссии будет более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники.