Дэйна Уайт о матче-реванше Ян-Стерлинг: "Организуем бой. Они оба хотят драться"

Босс UFC Дэйна Уайт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Матч-реванш между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом состоится! Второй схватке двух бойцов - быть. Первая встреча Ян - Стерлинг завершилась неожиданно: дисквалификацией россиянина. На официальной пресс-конференции после турнира UFC 259 об этом босс организации заявил лично. Оценивая поединок Яна и Стерлинга на турнире, он сказал:

- Жаль, конечно. Бой был очень хорош - все ждали, что будет отличный поединок и вот так он завершился сейчас, - сказал на пресс-конференции Дэйна Уайт.

И когда же у главы UFC спросили, что же он думает о том, стоит ли организовать матч-реванш Петр Ян - Алджамейн Стерлинг, то Уайт сказал просто не думая, сразу же:

- Да-да, как можно быстрее организуем матч-реванш. Врачи уже проверили Алджи - с ним все хорошо. Когда? Не могу сказать точно. Мы во вторник соберемся и все обговорим. Стерлинг тоже хочет матч-реванш, оба хотят еще раз драться.

Напомним, что ранее Петр Ян сказал, что хотел бы вновь еще раз подраться с Алджемейном Стерлингом.