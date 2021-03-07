Эстонских школьников готовят к отражению «атаки России» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все больше эстонских подростков проходят подготовку для участия в возможной войне с Россией.

Как передает RT, заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский считает, что «миф об "угрозе с Востока" превратился в навязчивую идею эстонских властей», масштабная пропаганда этой идеи способствовала тому, что «русофобским алармизмом заразилась» значительная часть населения страны.

Эксперт отметил, что с помощью распространения альтернативного взгляда на Россию эстонские власти пытаются отвлечь население от внутренних проблем.

Ведущий научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Владислав Воротников заявил, что балтийская страна уже не первый год формирует у своих граждан образ России как врага. По его словам, Эстония достигла успехов в этом направлении.

Напомним, ранее командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем призвал власти страны позаботиться об обороне и увеличить расходы на эту отрасль до 6,5 процентов от ВВП, чтобы противостоять в течение длительного времени «атаке России».