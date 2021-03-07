NASA рассчитывает отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

Американское космическое агентство NASA сообщило о планах отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет.

Как передает телеканал CBS News, планирует, миссия планируется в рамках программы Artemis («Артемида»), участниками которой станут девять мужчин и девять женщин.

По словам руководителя космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий. Однако, как уточняется, реализация программы задерживается из-за перерасхода средств.

«Нам еще многое предстоит узнать. Мы все еще учимся на образцах, которые были возвращены во время программы Apollo», - отметила руководитель космических запусков NASA.