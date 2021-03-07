Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру Фото: Shutterstock

Проектирование первой российской миссии на Венеру, а также разработка комплексной программы исследования этой программы профинансировали на два года вперед. Об этих подробностях рассказал научный руководитель Института космических исследований Российская академия наук Лев Зеленый.

Как уточнил ученый, финансирование уже началось и, по его словам, является достаточным для уровня проектирования на период в два года. В рамках проектирования «Венеры-Д» эксперты обсудят потенциальные проекты программы.

«Это будет не одна миссия, а комплексная программа дальнейших экспедиций», - приводит РИА Новости слова научного руководителя.

Запуск миссии «Венера-Д» планируется на 2029 год. Это будет первый российский аппарат, который направят к Венере с 1984 года. До 2025 года на разработку предполагается потратить около 550 миллионов рублей.