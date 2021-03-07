Еще 6 авто столкнулись на МКАД на месте аварии с 11 машинами. Фото: дептранс

В воскресенье, 7 марта, еще шесть автомобилей столкнулись на 93-м километре МКАД, где ранее произошла массовая авария с 11 машинами. Об этом сообщает столичный дептранс.

«На этом же участке на внутренней стороне магистрали столкнулись ещё 6 автомобилей», - говорится в заявлении ведомства, где сообщают о перекрытии правой и средней полосы.

По данным дептранса, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 93 км МКАД, в районе Ярославского шоссе, произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. Причиной массовых аварий в Московском регионе могли стать неблагоприятные погодные условия.

В дептрансе напоминают, что синоптики прогнозируют сильнейшие снегопады в воскресенье, 7 марта, и выпадение до четверти месячной нормы осадков. В ведомстве просят водителей быть осторожнее на дорогах.

«Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров», - говорится в заявлении дептранса.