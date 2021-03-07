Снегопад в Москве 7 марта 2021: за сутки выпадет четверть месячной нормы снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 7 марта, в Москве идет сильный снегопад. По данным синоптиков, за день в столице выпадет четверть месячной нормы осадков.

Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Дептранс просит водителей быть внимательней.

«Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров», говорится в заявлении ведомства.

Как писал сайт kp.ru, неблагоприятные погодные условия стали причиной массовой аварии на МКАД. На внешней стороне 93 км МКАД, в районе Ярославского шоссе, произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. Позже на том же месте столкнулось еще шесть машин.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в Москве и Подмосковье выпадет до девяти миллиметров осадков, что составляет примерно четверть месячной нормы, отметив, что количество осадков в этот день может побить рекорд, который составляет 8,1 миллиметра.