Глава МИД КНР заявил о борьбе России и Китая с «политическим вирусом» Фото: REUTERS

Москва и Пекин плечом к плечу борются с распространением «политического вируса» на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции во время высшего законодательного и совещательного органов страны.

«Китай и Россия консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии», - приводит слова главы МИД КНР агентство China News Service.

Ван И отметил, что Россия и Китай будут совместно защищать авторитет Организации Объединенных Наций и основные нормы международного права. По его мнению, обе страны стали примером того, как необходимо проводить «равноправную и справедливую политику».

«Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества. Китай и Россия будут совместно защищать авторитет ООН, отстаивать нормы международного права», - заявил китайский министр.