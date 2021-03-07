Welt: в Минобороны ФРГ предупредили о военной угрозе из России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Германии в докладе для внутреннего пользования выразило тревогу из-за якобы растущей угрозы со стороны России и Китая, а также расширения военных возможностей двух стран.

Как передает газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ, в военном ведомстве ФРГ утверждают, что Москва преследует цель «дестабилизировать и ослабить НАТО», а Пекин пытается «сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами».

Как отмечается, в министерстве особенно обеспокоены внедрением в России «высокоточных, трудноперехватываемых гиперзвуковых» ракет дальнего действия. Кроме того, тревогу вызывают и крупные инвестиции Москвы в «сохранение потенциала ядерного ответного удара с моря». По данным немецкого ведомства, Россия обладает 6375 ядерными боеголовками.

Эксперты Минобороны Германии заявляют, что 840 тысяч российских военных «хорошо обучены, а также «могут быть быстро перемещены». Кроме того, Вооруженные силы России «способны за короткое время добиться превосходства на определенной территории». При этом в немецком военном ведомстве отметили и слабости российской армии, среди которых назвали ограниченные возможности на море, а также нехватку ударных беспилотников.

В отношении Китая, у Минобороны Германии вызывает тревогу современные китайские ударные беспилотники, более 2 миллионов солдат, 6850 боевых танков, 1600 истребителей, а также огромный ракетный потенциал и систематически расширяемый ядерный потенциал, который по их оценкам превосходят Россию в масштабах «глобального влияния».