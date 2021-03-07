В России ужесточили требования к организациям, предоставляющим ипотеку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России ужесточило требования к финансовым организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы. Об этом говорится в воскресенье, 7 марта, в заявлении пресс-службы кабмина.

На данный момент ипотечные займы в России могут выдавать не только банки, но и другие финансовые организации, включенные в список уполномоченных компаний, за который отвечает ДОМ.РФ. В марте 2020 года правительство установило правила, по которым в соответствующий перечень могут быть включены компании, до октября 2019-го выдавшие не менее 200 ипотечных займов.

Согласно новыми требованиями, финансовые организации обязаны иметь кредиты в «портфолио». Размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей. При этом минимальный установленный срок кредита составляет 36 месяцев.

«Деньги при этом необходимо было перечислить единовременно … размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества», - говорится в заявлении кабмина.

Если финансовая организация предоставит недостоверную информацию, ее исключают из перечня. Правительство приняло соответствующее решение для недопущения на рынок недобросовестных игроков, а также защиты прав граждан.