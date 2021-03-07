Американский политолог рассказал, как США должны оценивать Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински призвал американские власти изменить подход к отношениям с Москвой, и отказаться от прежней точки зрения.

Американский политолог заявил, что стратегия президента США Джо Байдена в отношении с Москвой должна строиться на объективном понимании мощи, интересов и поступков российской стороны. По его мнению, не стоит исходить из того, что Вашингтон хочет видеть, а необходимо понимать, как обстоят дела на самом деле, отказавшись от желания «подавить оппонента».

Эксперт считает, что если американские власти изменят свою оценку, то это поможет выстроить более умную и дальновидную политику в отношении России, однако, как он отметил, понимание не означает признание.

«Скорее, это умение оценивать Россию такой, какая она есть, а не такой, какой её хочет видеть Вашингтон», - приводит издание The Hill слова политолога.

Хумински также указал на то, что нельзя игнорировать стратегические интересы России, иначе Москва постоянно будет обводить Вашингтон вокруг пальца.

Специалист посоветовал отказаться от использования таких фраз, как «гибридной войны» и других «модных дежурных словечек» для описания поступков Москвы во внешней политике, указав на полезность дебатов, однако, по его словам, участники зацикливаются на действиях России, не думая о причинах такого поведения.