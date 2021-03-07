Китай бесплатно поставляет вакцины в 69 развивающихся стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские власти безвозмездно поставляют вакцины от коронавируса в 69 развивающихся стран и еще 43 государствам продают их. Об этом сообщил член Госсовета, министр иностранных дел Ван И.

«В рамках инициативы COVAX мы пообещали предоставить 10 млн доз вакцин для удовлетворения потребностей прежде всего развивающихся стран», - сообщил глава МИД КНР на сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Ван И назвал вакцину мощнейшим оружием против коронавируса, которая «вселяет надежду на спасение жизни», подчеркнув, что Пекин «непоколебимо выступает за доступность вакцин как глобального общественного блага».

Глава МИД КНР также отметил, что Китай предоставил свои вакцины от COVID-19 миротворцам Организации Объединенных Наций, а также готов обеспечить поставки для Международного олимпийского комитета и участников Игр, добавил Ван И.

«Мы откликнулись на призыв ООН и предоставили вакцину миротворческим силам международной организации … Китай также готов сотрудничать с МОК, чтобы обеспечить поставки вакцин спортсменам», - сказал он.

Министр добавил, что сегодня КНР осуществляет сотрудничество по совместной разработке и производству вакцины с более чем десятью странами с привлечением более чем 100 тысяч добровольцев.