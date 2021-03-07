Путин и Эрдоган дадут старт основному этапу стройки АЭС «Аккую» 10 марта 2021

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме телемоста дадут старт основному этапу строительства первой турецкой атомной электростанции «Аккую». Церемония состоится в среду, 10 марта, когда планируется заливка бетона в фундамент третьего энергоблока АЭС, строительством которой занимается Росатом.

«В графике президента на неделе - участие вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции в церемонии начала основного этапа строительства АЭС «Аккую». Ожидается, что церемония состоится 10 марта», - передает телеканал «Россия 1».

Россия и Турция подписали соглашение о строительстве АЭС «Аккую» в 2010 году, а спустя восемь лет, в апреле 2018 года, турецкий и российский лидеры официально дали начало строительству станции.

Росатом начал строительство второго энергоблока на атомной электростанции «Аккую» в Турции в июне прошлого года. Работы велись на двух энергоблоках, при этом на одном из них к тому моменту было завершено бетонирование фундаментной плиты машинного зала и установлена ловушка расплава.