Видео снегопада в Москве 7 марта 2021: столицу накрыла метель

За сутки в Москве выпадет четверть месячной нормы снега Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Москву в воскресенье, 7 марта, обрушился сильный снегопад и порывистый ветер со скоростью от 7 до 20 метров в секунду. Сайт KP.ru публикует видео снегопада в Москве 7 марта 2021 года.

Дептранс призвал водителей быть осторожнее из-за непогоды 7 марта в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в столице и области выпадет от четырёх до девяти миллиметров снега при норме в 34 миллиметра за месяц. Таким образом, за день Москву покроет четверть месячной нормы осадков. Рекордное количество осадков за историю метеонаблюдений в этот день составляло 8,1 миллиметра.

В Москве и по области объявлен "жёлтый" уровень опасности.

В Москве и по области объявлен "жёлтый" уровень опасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Департамент транспорта Москвы призвал водителей быть внимательнее, избегать резких манёвров и не превышать разрешённую скорость. Из-за снегопада произошла массовая авария на 93 километре МКАДа в районе Ярославского шоссе. Там столкнулись 11 автомобилей, а позже на этом же месте случилось ДТП с участием шести машин.