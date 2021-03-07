Умерла Светлана Маренникова, участница глобальной ликвидации оспы

Участница программы глобальной ликвидации оспы, вирусолог Светлана Маренникова умерла в возрасте 97 лет, сообщили на сайте Министерства здравоохранения России.

- На 98-м году жизни скончалась участница глобальной ликвидации оспы, вирусолог Светлана Сергеевна Маренникова, - сказано в заявлении Минздрава.

В министерстве отметили активное участие Маренниковой в программе глобальной ликвидации оспы и её авторитет в медицинском сообществе. Также в ведомстве напомнили, что заслуги Светланы Маренниковой были признаны на самом высоком уровне коллег по всему миру.

В Минздраве России также выразили соболезнования родным и близким вирусолога, а также назвали кончину невосполнимой утратой для российской и мировой медицинской науки.

Напомним, Светлана Маренникова родилась в Харькове в 1923 году. Вирусолог имела степень доктора медицинских наук, была экспертом по вирусным инфекциям во Всемирной организации здравоохранения, заслуженным деятелем науки РСФСР.