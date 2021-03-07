Организация "За права человека" ликвидирована из-за закона об иноагентах

Национальная общественная организация "За права человека" правозащитника Льва Пономарева объявила о своём роспуске из-за признания организации иностранным агентом. Ранее самого Пономарёва Министерство юстиции России признало физлицом, выполняющим функции иностранного агента. Организация "За права человека" объявила о своём роспуске в заявлении второго чрезвычайного и внеочередного съезда организации. Оно опубликована на сайте организации.

- Мы, делегаты съезда, представители 35 региональных отделений Национальной общественной организации "За права человека", принимаем решение о роспуске организации, - сказано в заявлении организации.

В нём также сказано, что решение принято из-за вступления в силу закона об административной и уголовной ответственности для организаций, СМИ, физлиц и политических объединений, которые были признаны иностранными агентами и не выполняют установленные для них требования закона.