Глава ВОЗ отметил инвестиции России в науку

Тедрос Аданом Гебрейесус провел разговор с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что разговор по телефону с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко был конструктивным. Глава ВОЗ также рассказал, что с Мурашко им удалось обсудить заявку на одобрение российской вакцины "Спутник V" для применения при чрезвычайных ситуациях.

- У меня бы конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России, а также о вакцине "Спутник V" и о процессе включения в список препаратов ВОЗ для экстренного применения. Я ценю инвестиции России в науку, - заявил Гебрейесус в своём Twitter-аккаунте.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что во время переговоров с Гебрейесусом Михаил Мурашко отметил получение вакцины "Спутник V" уже миллионом граждан.

- Разработанный центром имени Гамалеи препарат формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к коронавирусу и не имеет серьезных побочных эффектов. По сути, вакцина стала мировым бестселлером, - добавил российский министр.