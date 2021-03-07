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Коронавирус Covid-19

Глава ВОЗ отметил инвестиции России в науку

Тедрос Аданом Гебрейесус провел разговор с главой российского Минздрава Михаилом Мурашко. Они обсудили борьбу с коронавирусом и повышение доступности медпомощи
Ася КУЗНЕЦОВА
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Тедрос Аданом Гебрейесус провел разговор с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко

Тедрос Аданом Гебрейесус провел разговор с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что разговор по телефону с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко был конструктивным. Глава ВОЗ также рассказал, что с Мурашко им удалось обсудить заявку на одобрение российской вакцины "Спутник V" для применения при чрезвычайных ситуациях.

- У меня бы конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России, а также о вакцине "Спутник V" и о процессе включения в список препаратов ВОЗ для экстренного применения. Я ценю инвестиции России в науку, - заявил Гебрейесус в своём Twitter-аккаунте.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что во время переговоров с Гебрейесусом Михаил Мурашко отметил получение вакцины "Спутник V" уже миллионом граждан.

- Разработанный центром имени Гамалеи препарат формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к коронавирусу и не имеет серьезных побочных эффектов. По сути, вакцина стала мировым бестселлером, - добавил российский министр.