Алина Загитова отказалась комментировать возвращение Косторной к Этери Тутберидзе

Загитова не решилась поделиться своими эмоциями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 7 марта, в Москве состоялось ледовое шоу Ильи Авербуха. В нем приняли участие немало звездных фигуристов. В их числе оказалась и олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова.

После завершения ее выступлений на гала-вечере шоу "Ледниковый период", где Алина впервые выступила в роли ведущей на большом стадионе, у Загитовой спросили:

- Про главное событие недели можно вас спрашивать? На катке, где вы тренируетесь, - спросили у Загитовой журналисты.

В ответ на этот вопрос Загитова отрицательно помотала головой, завершив интервью.

Напомним, что чемпионка Европы-2020 и победительница финала серии турниров Гран-При 2019 Алена Косторная покинула каток "Хрустальный" летом 2020 года. Она перешла в школу к Евгению Плющенко. Однако же, вечером 6 марта было объявлено - Косторную после неудачного выступления в финале Кубка России взяли "на испытательный срок" обратно в группу к Этери Тутбердзе.