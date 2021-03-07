Подозреваемый в убийстве женщины и троих её внуков в Ликино-Дулеве задержан

По подозрению в убийстве бабушки и трех ее внуков задержан сын убитой. Он находится в неадекватном состоянии Фото: Личный архив

Мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и трёх её внуков в Ликино-Дулеве, задержали. По предварительной информации, это сын убитой и дядя детей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Также сообщается, что мать детей оставила их утром бабушке, а когда вернулась вечером домой, не смогла открыть дверь и вызвала спасателей и полицию. Они вскрыли дверей и обнаружили тела четырёх человек с ножевыми ранениями.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали зампрокурора области Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что преступление произошло в подмосковном Ликино-Дулево на улице Степана Морозкина. Старшей девочке было восемь лет, а младшим братьям-двойняшкам три года. Их и бабушку зарезал 32-летний родственник.