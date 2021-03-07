Посольство РФ проверяет данные о крушении вертолета с военными специалистами в ЦАР. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в Банги Владимир Титоренко сообщил, что посольство РФ в ЦАР проверяет данные о крушении вертолета, на борту которого находились российские военные специалисты.

"Посольство проверяет информацию СМИ... В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет", - сообщил посол агентству РИА Новости.

Он подчеркнул, что руководство российских инструкторов эту информацию не подтверждает.

Ранее в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" появилось сообщение о том, что в Центральноафриканской Республике вертолет с российскими военными специалистами на борту совершил вынужденную посадку. По данным телеканала, вертолет упал в болото и загорелся. На борту находилось два человека.

В данный момент официально подтвержденной информации об экстренной посадке воздушного судна нет.

РФ в 2020 году по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов.