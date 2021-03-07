Производство "Спутник V" в Белоруссии начнется в конце марта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко заявил, что Белоруссия запустит промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в конце марта.

"Двадцать шестого февраля выпущена первая партия, так называемая валидационная партия – 15 тысяч ампул, которые сейчас проходят в российском институте (имени) Гамалеи экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину и планируется, что … (это будет) 500 тысяч доз ежемесячно", - заявил Чередниченко в интервью телеканалу ОНТ.

Напомним, что российский препарат "Спутник V" был разработан учеными центра имени Гамалеи летом 2020 года и стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом 11 августа прошлого года заявил президент страны Владимир Путин. В первую неделю РФ получила свыше 20 запросов на приобретение препарата. Президент России заявил, что Белоруссия получит "Спутник V" в числе первых государств. Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи обсудили вопрос производства препарата на территории республики.